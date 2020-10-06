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06 октября 2020, вторник, 23:57 114
Силовые структуры 2020-10-07T00:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал избрать нового главу САП в ближайшие месяцы

Зеленский пообещал избрать нового главу САП в ближайшие месяцы

Ольга Фандорина
Назар Холодницкий, САП, Владимир Зеленский, Глава САП
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС", передает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть очень большим.

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый глава САП будет избран", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа, заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал рапорт об отставке.

Ранее сообщалось о том, почему уволился Назар Холодницкий, и что будет со Специализированной антикоррупционной прокуратурой  и Национальным антикоррупционным бюро.

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