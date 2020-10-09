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09 октября 2020, пятница, 21:03 68
Выборы 2020-10-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
Студентов академий Нацгвардии и внутренних дел привлекут к обеспечению безопасности на выборах

Студентов академий Нацгвардии и внутренних дел привлекут к обеспечению безопасности на выборах

Елена Новикова
Кабмин, Местные выборы, Академия Нацгвардии, порядок на выборах, Местные выборы-2020, Академия внутренних дел
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua

Кабинет Министров разрешил привлекать к охране общественного порядка на местных выборах 25 октября студентов, находящихся в сфере управления Министерства внутренних дел университетов и Национальной академии Национальной гвардии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Так, правительство одобрило предложение МВД о привлечении студентов Нацакадемии Нацгвардии, которые имеют военные звания, к мероприятиям по охране общественного порядка во время проведения очередных местных выборов 25 октября.

Также одобрено привлечение студентов учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления МВД, которые имеют специальные звания полиции, к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка на избирательных участках в ходе местных выборов.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет, выборы тоже не перенесут.

Также ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы.

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