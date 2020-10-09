Бесплатные тесты на коронавирус будут делать в частных лабораториях. Кабмин выделил 100 млн гривен

Тесты на коронавирус будут делать бесплатно в частных лабораториях. Фото: Pixele

Тесты на коронавирус будут делать бесплатно в частных лабораториях. Фото: Pixele

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на проведение тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в частных лабораториях за счет государственного бюджета, в то время как в Киеве делают 341 тест на коронавирус на 100 тыс. жителей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Дополнительно выделить лабораторным центрам Минздрава 100 млн гривен на закупку услуг по проведению лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности", – прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также еще 160,9 млн гривен было выделено лабораторным центрам Минздрава, Центра общественного здоровья и Украинскому национальному исследовательскому противочумному институту им. Мечникова (Одесса) на дополнительную закупку оборудования и расходных материалов для проведения тестирований.

Как сообщали Українські новини, МОЗ планирует увеличить количество ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки до декабря.

Также Киев переводят в "оранжевую" зону карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости