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09 октября 2020, пятница, 19:49 92
Политика 2020-10-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
Владельцам автомобилей могут разрешить покупать номерные знаки у частных компаний

Владельцам автомобилей могут разрешить покупать номерные знаки у частных компаний

Ольга Фандорина
номера, номерные знаки, автомобильные номера, Государственные номерные знаки
Номерные знаки. Фото: Українське Фото
Номерные знаки. Фото: Українське Фото

Вместе с тем, как в Украине на электромобили будут выдавать "зеленые" номера, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить владельцам транспортных средств при их регистрации приобретать номерные знаки у частных компаний.

Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в закон "О дорожном движении" одобрен на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Так, если на данный момент при регистрации транспортного средства его владелец получает в сервисном центре свидетельство о регистрации транспорта и номерные знаки, то законопроект предусматривает, что номерной знак владелец транспорта будет приобретать самостоятельно по своему усмотрению у предприятия, имеющего право на их изготовление при условии соответствия знаков государственным стандартам.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что процедура госзаказа на изготовление и закупку номерных знаков на транспорт является громоздкой и экономически невыгодной, так как на выдачу номерных знаков государство тратит больше средств, чем стоит сам знак.

В то же время передача от государства предпринимателям изготовления номерных знаков будет способствовать развитию малого бизнеса и упростит процедуру выдачи знака, так как владелец транспорта сможет сам через электронный кабинет водителя найти свободный номерной знак в любом территориальном сервисном центре МВД, забронировать его и затем заказать его изготовление у предприятия по своему усмотрению.

Единственным обязательным требованием к предприятиям является соответствие знаков установленным государством требованиям.

МВД будет вести учет таких предприятий для контроля соответствия знака установленным требованиям.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

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