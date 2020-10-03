Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф

В то время как "Нефтегаз" сохранил цену на природный газ для населения на уровне 4,7 гривны/куб. м, в октябре в Украине начинается отопительный сезон. Топливом к нему страна запаслась: в отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа - около 26 млрд кубометров. Поэтому дефицита топлива не будет. Однако цена на газ зимой может колебаться - вслед за спросом.

Как пишет Газправда, благодаря введению рынка газа запастись топливом на зиму вперед и застраховаться от возможных колебаний цены теперь может каждый желающий. Газоснабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции, в том числе на отопительный сезон или целый год вперед.

С октября условия тарифов на отопительный сезон несколько изменились. Поэтому издание подготовило свежий обзор "зимних предложений".

Начнем с самой дешевой - тарифа "Сезонный" от компании "ПЭК Паливенерго". Цена - 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу - авансом. А за сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене.

Следующий тариф - "Годовой", но с помесячной оплатой - от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Цена 5,24 грн за кубометр осталась неизменной с конца сентября. При этом вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года.

То есть, если потребитель подключится к этому тарифу до 31 октября, то платить фиксированную цену 5,24 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами. Тогда как остальные поставщики сверхурочные объемы обязывает оплачивать отдельно - по рыночным ценам.

В Нафтогазе объясняют: тарифу "Годовой" стремились создать для потребителей инструмент страховки от роста цен, определенную гарантию от колебаний на рынке газа.

Свой тариф без предоплаты под названием "Прогнозируемый" имеет и газопоставщик Аскания Энерджи. Цена - 5,5 грн за кубометр с октября по апрель при условии подключения до 25 октября. Альтернативный тариф - "Экономный" - предусматривает цену 5,25 грн за кубометр при условии подключения до 25 октября. Но нужна 100% предоплаты. А сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам.

Компания ETG.UA предлагает тарифный план на отопительный сезон под названием "Теплый дом". При подключении до 25 октября предполагается цена 5,9 грн за кубометр. За все прогнозный объем за 6 месяцев отопительного сезона (с 25 октября по 1 мая) придется внести 100% предоплаты. А в случае использования сверхпрогнозного объема газа надо платить по рыночным ценам.

Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на 6 месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр - при условии подключения до 15 октября. Оплата - по факту потребления.

Ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинства украинский, к отопительному сезону предложили тариф "Твоя энергонезависимость" с ценой 5,5 грн за кубометр. Но после 30 сентября подключиться к нему уже нельзя.

Тариф предусматривал предоплату 100% стоимости прогнозного объема газа за 6 месяцев. То есть потребителю придется заплатить за газ на полгода вперед. При этом сверхурочные объемы надо будет оплачивать по рыночным ценам.

Тарифы на газ в Украине в октябре.

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Тем временем, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр. А 38% украинцев обвиняют государство в повышении цены на газ.

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