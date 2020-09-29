Больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет. При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой. 16,3% опрошенных затруднились ответить. Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3%. 57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет. При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой. 16,3% опрошенных затруднились ответить. Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3%. Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса. Также мы писали, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения. Тем временем в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.