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29 сентября 2020, вторник, 21:57 207
Экономика 2020-09-29T22:30:02+03:00
Українські Новини
Больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван

Больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван

Ольга Фандорина
Опрос, Отопительный сезон, Отопление, Цены за отопление
Отопление, батареи, Фото: sq.com.ua
Отопление, батареи, Фото: sq.com.ua

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет.

При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой.

16,3% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 3%.

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет.

При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой.

16,3% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

Также мы писали, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения.

Тем временем в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

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