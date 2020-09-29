Больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет.

При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой.

16,3% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 3%.

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет.

При этом 19,2% респондентов считают высокой вероятность срыва отопительного сезона, 6,9% - очень высокой.

16,3% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 3%.

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