Курс гривны на межбанке укрепляется третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 28,23 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,29-28,31UAH\/USD, затем котировки снизились до 28,27-28,29 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,91% с 23,74 UAH\/USD до 28,23 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH\/USD. При этом курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 7 октября на 2,64 коп. до 28,4736 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 4,00 коп. до 28,1100 UAH\/USD. В столичных обменниках курс продажи наличного доллара по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 3,61 коп. до 28,4433 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 3,09 коп. до 28,2255 UAH\/USD.