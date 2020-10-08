Курс гривны на межбанке укрепляется третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 28,23 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,29-28,31UAH/USD, затем котировки снизились до 28,27-28,29 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,91% с 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

При этом курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 7 октября на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,00 коп. до 28,1100 UAH/USD.

В столичных обменниках курс продажи наличного доллара по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD.

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