В то время как Болгария изменила правила въезда на свою территорию для украинцев, Румыния решила приостановить авиационное сообщение с Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Румыния прекратила авиасообщение с Украиной. Как сообщает румынский телеканал Digi24, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина", — говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, правительство Румынии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в стране на фоне стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что с 6 октября Румыния разрешила украинцам въезд с отрицательным ПЦР-тестом на срок до 3 дней, в случае необходимости большего пребывания придется проходиться обсервацию.

Кроме того, власти Словении разрешили гражданам Украины въезд на свою территорию без необходимости проходить карантин, однако с обязательным наличием отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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