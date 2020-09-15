Румыния продлила режим ЧС и запрет на въезд для иностранцев

В то время как Украина позволила еще одной категории иностранцев пересекать границу, правительство Румынии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Румынии, передают Українські Новини.

Из-за ситуации с распространения коронавируса нового типа власти Румынии с 15 сентября продлили действие режима ЧС еще на 30 суток, в рамках действия которого запрещен въезд на территорию страны для иностранных граждан.

"Информируем, что согласно решению правительства Румынии, с 15.09.2020 года продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим ЧС в Румынии предусматривает обязательное ношение защитных масок в общественных местах и на улице в течение определенного времени, которое устанавливают власти каждого региона страны.

Кроме того запрещены массовые собрания людей. На открытом пространстве разрешено собираться не более 50 людям, а в помещениях — не более 20.

С начала пандемии в Румынии было подтверждено более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом. Побороли заболевание 43 тыс. человек, 4 тыс. — скончались от инфекционного заболевания COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, из-за резко ухудшавшейся ситуации с распространением коронавируса власти Израиля были вынуждены ввести локдаун.

Кроме того, Чехия и Австрия объявили о начале второй волны пандемии коронавируса.

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