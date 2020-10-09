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09 октября 2020, пятница, 17:08 21
Общество 2020-10-09T17:09:13+03:00
Українські Новини
В Донецкой области больше 20 классов отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

В Донецкой области больше 20 классов отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

Константин Долгий
Донецкая область, Краматорск, Константиновка, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Донецкой области, Коронавирус в школе
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

В то время как в Украине третий день подряд рекордно растет количество заболевших коронавирусом, в Донецкой области несколько сотен детей перевели на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в учебных заведениях. Об этом пишет Восточный вариант.

Так, в Краматорске за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили ученикам общеобразовательных школ № 5, 8, 10 и 15. По этой причине 4 класса отправили на самоизоляцию.

Общее количество классов, которые находятся на самоизоляции по состоянию на 9 октября, составляет 14.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Константиновке. Там, по сообщению ZI, заболевание коронавирусом подтвердили у преподавателя школы № 13 и ученика общеобразовательной школы № 1.

По словам начальника городского управления образования Ольги Барабаш, в связи со сложившейся ситуацией на карантин отправили учеников 11 класса школы № 1 и 6, 10 и 11 классов в школе № 13, с которыми контактировал заразившийся учитель.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Донецкой области заражение коронавирусом выявили у студента и двух преподавателей Донецкого национального технического университета.

Также сообщалось, что в Краматорске коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у городского головы Андрея Панкова.

Кроме того, в Донецкой ОГА заявили о возможном дефиците медицинских работников, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

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