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09 октября 2020, пятница, 09:27 215 Инфографика
Общество 2020-10-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом

Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Kerch.one
Коронавирус. Фото: Kerch.one

8 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 804 до 250 538, количество умерших от заболевания - на 89 человек до 4 779 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,5%, новых летальных случаев - снизилось на 4,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 9 октября в Украине зарегистрировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 804 новых случая заболевания, выздоровели 2 417 человек, умерли 89 человек.

Таким образом, 8 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 804 против 2 417.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 9 октября составило 135 109 человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (26 463), Харьковской (23 342) и Львовской областях (22 172).

В Одесской области зафиксированы 16 107 случаев COVID-19, в Черновицкой - 15 939 случаев, в Тернопольской – 15 284, в Ивано-Франковской - 14 835, в Ривненской – 13 981, в Киевской – 10 689, в Закарпатской - 10 629, в Волынской - 9 373, в Днепропетровской - 8 301, в Хмельницкой - 8 062, в Житомирской - 7 718, в Винницкой - 7 331 случай.

6 404 случая выявлено в Сумской области, 5 372 случая - в Донецкой, 5 349 случаев - в Черкасской, 5 212 случаев - в Черниговской, 5 172 случая - в Запорожской, 4 293 случая - в Николаевской, 3 921 случай - в Полтавской, 1 714 случаев - в Херсонской, 1 613 случаев - в Луганской и 1 262 случая - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 397 до 244 734, количество умерших от заболевания - на 93 человека до 4 690.

Также МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий.

Тем временем, перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц 8 октября выстроилась длинная очередь "скорых".

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