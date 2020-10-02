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02 октября 2020, пятница, 19:27 20
Общество 2020-10-02T20:00:02+03:00
Українські Новини
Дефицит врачей может грозить Донецкой области из-за ситуации с коронавирусом

Дефицит врачей может грозить Донецкой области из-за ситуации с коронавирусом

Константин Долгий
Донецкая область, Пандемия коронавируса, дефицит врачей, Коронавирус в Донецкой области
Больница. Фото: Українське Фото
Больница. Фото: Українське Фото

В то время как в Украине зафиксировали очередной рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 в стране, руководство Донецкой области допустило возможность дефицита медицинских сотрудников в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Как передают Українські Новини, соответствующее заявление сделал в пятницу, 2 октября, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

На сегодня в регионе хватает коек для пациентов с COVID-19 и врачей, которые способны оказывать заболевшим необходимую помощь. Однако на фоне роста случаев заражения коронавирусом в Донецкой области принялись за обустройство больниц второй волны.

Сейчас ситуация с COVID-19 на Донетчине сильно обострилась. По словам Кириленко, эффективность борьбы врачей напрямую зависит от добросовестности каждого жителя области.

"Есть большая проблема — большая усталость врачей, лаборантов, которые проводят ПЦР-исследования, ведь они работают в режиме нон-стоп. И если аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты мы можем закупить, взять и доставить врачей мы не можем", — констатировал Кириленко.

Согласно данным Минздрава Украины, с начала пандемии в Донецкой области было выявлено 3 650 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, погибло 56 человек.

Как сообщали Українські Новини, в одном из вузов Донецкой области выявили заражение коронавирусом среди студентов и преподавателей, в результате чего учебное заведение закрыли на двухнедельный карантин.

Также сообщалось, что COVID-19 диагностировали у мэра Краматорска Андрея Панкова.

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