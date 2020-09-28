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28 сентября 2020, понедельник, 14:07 17
Общество 2020-09-28T14:08:16+03:00
Українські Новини
На Донетчине в одном из вузов объявили карантин из-за СOVID-19

На Донетчине в одном из вузов объявили карантин из-за СOVID-19

Константин Долгий
Донецкая область, ДонНТУ, Покровск, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Донецкой области
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как в Украине за минувшие сутки заражение коронавирусом выявили у более чем двух с половиной тысяч граждан, в Донецкой области на карантин закрылся Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) в городе Покровск.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении Instgram-аккаунта ДонНТУ.

Карантин вводится после того, как среди учащихся и преподавателей вуза было подтверждено три случая заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

"С 28.09.2020 по 11.09.2020 устанавливается временный карантин и отменяется проведение занятий в аудиториях. Образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что на период карантина ограничивается доступ посторонних лиц в помещения учебного заведения, а также общежитий. В университете будет проведена усиленная дезинфекция.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Покровске в результате респираторного заболевания COVID-19 скончалась главный врач городской больницы.

Также сообщалось, что на Донетчине больше тысячи школьников находятся на дистанционном обучении с начала нового учебного года.

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