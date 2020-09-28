На Донетчине в одном из вузов объявили карантин из-за СOVID-19

В то время как в Украине за минувшие сутки заражение коронавирусом выявили у более чем двух с половиной тысяч граждан, в Донецкой области на карантин закрылся Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) в городе Покровск. Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении Instgram-аккаунта ДонНТУ. Карантин вводится после того, как среди учащихся и преподавателей вуза было подтверждено три случая заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. "С 28.09.2020 по 11.09.2020 устанавливается временный карантин и отменяется проведение занятий в аудиториях. Образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме", — говорится в тексте сообщения. Отмечается, что на период карантина ограничивается доступ посторонних лиц в помещения учебного заведения, а также общежитий. В университете будет проведена усиленная дезинфекция. Как сообщали Українські Новини, ранее в Покровске в результате респираторного заболевания COVID-19 скончалась главный врач городской больницы. Также сообщалось, что на Донетчине больше тысячи школьников находятся на дистанционном обучении с начала нового учебного года.