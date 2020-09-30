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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 10:15 697
Общество 2020-09-30T10:45:20+03:00
Українські Новини
У мэра Краматорска диагностировали COVID-19

У мэра Краматорска диагностировали COVID-19

Константин Долгий
Донецкая область, Краматорск, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Донецкой области
Андрей Панков. Фото: Андрей Панков / Facebook
Андрей Панков. Фото: Андрей Панков / Facebook

В то время как в Харькове на самоизоляцию отправились около 20 депутатов и работников областного совета, в Краматорске Донецкой области диагноз COVID-19 поставили городскому голове Андрею Панкову.

Как передают Українські Новини, об этом Панков написал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, он получил положительный результат теста на коронавирус, который сделал накануне и перешел на режим самоизоляции.

Панков добавил, что по советам врачей, тесты на коронавирус также сдали люди из его окружения. К счастью, отметил мэр, ни у кого не выявили заражение коронавирусом.

Мэр Краматорска призвал граждан отнестись к своему к своему здоровью с большой ответственностью и при первых симптомах недомогания немедленно обращаться к врачу.

Как сообщали Українські Новини, ранее заражение коронавирусом нового типа подтвердили у пятого президента Украины Петра Порошенко, который из-за заболевания вынужден прервать предвыборную деятельность.

Также сообщалось, что у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка диагностировали COVID-19.

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