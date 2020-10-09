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09 октября 2020, пятница, 15:50 361
Медицина 2020-10-09T16:00:01+03:00
Українські Новини
Минздрав не скрывает статистику заболеваемости COVID-19, — Степанов

Минздрав не скрывает статистику заболеваемости COVID-19, — Степанов

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, 1+1, коронавирус в Украине, Covid-19, статистика коронавируса, Право на власть
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Министерство здравоохранения не скрывает статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

По его словам, в эфире программы "Право на власть" прозвучала информация, что Минздрав скрывает статистику заболеваемости.

"Это - неправда, это - ложь. Еще вчера они говорили, что мы эту статистику специально накручиваем, чтобы кого-то напугать", - прокомментировал Степанов.

Также министр объяснил, как ведется учет умерших от COVID-19.

В число умерших включаются пациенты, у которых было подтверждено заболевание при жизни, а также пациенты, у которых была пневмония и у которых взятый при вскрытии тест показал наличие вируса.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов заявляет, что на программу "Право на власть" (телеканал "1+1") не приглашали представителей Минздрава и в ее эфире звучала неправдивая информация о деятельности министерства.

Ранее сообщалось, что несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась.

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