Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась

8 октября было проведено 32 658 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 747 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 3,1% больше по сравнению с 7 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 56 405 тестирований, из них 32 658 методом ПЦР, а также 23 747 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 522 360 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 9 октября поступило 6 161 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 318 998 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест.

А 8 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 804 до 250 538, количество умерших от заболевания - на 89 человек до 4 779 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,5%, новых летальных случаев - снизилось на 4,3%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости