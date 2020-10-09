подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась
09 октября 2020, пятница, 11:43 48
Общество 2020-10-09T11:44:40+03:00
Українські Новини
Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась

Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

8 октября было проведено 32 658 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 747 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 3,1% больше по сравнению с 7 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 56 405 тестирований, из них 32 658 методом ПЦР, а также 23 747 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 522 360 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 9 октября поступило 6 161 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 318 998 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест.

А 8 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 804 до 250 538, количество умерших от заболевания - на 89 человек до 4 779 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,5%, новых летальных случаев - снизилось на 4,3%.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине Тест на коронавирус ПЦР-тесты

Минздрав готов развернуть временные госпитали для ...
Коек в больницах не хватает. Для больных коронавир...
С самого утра возле одной из лабораторий Киева обр...
Минздрав рекордно увеличил количество тестов на ко...
Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом
Новости
В Минздраве опровергли информацию о возможной замене в больницах медицинского кислорода техническим 12:14
После шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать 12:08
Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка 11:50
Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась 11:43
Отравились угарным газом: названа предварительная причина смерти военных под Житомиром 11:37
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok