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09 октября 2020, пятница, 12:14 234
Общество 2020-10-09T12:20:29+03:00
Українські Новини
В Минздраве опровергли информацию о возможной замене в больницах медицинского кислорода техническим

В Минздраве опровергли информацию о возможной замене в больницах медицинского кислорода техническим

Анна Рудык
Коронавирус, Максим Степанов, Право на владу, коронавирус в Украине
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты, заявляет, что на программу "Право на власть" (телеканал "1+1") не приглашали представителей Минздрава и в ее эфире звучала неправдивая информация о деятельности министерства.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вызвало удивление, что Министерство здравоохранения не было приглашено на этот эфир. Более того, когда мы увидели анонс, что тематика касается COVID-19, пресс-служба Минздрава связалась с программой относительно участия в ней, на что Минздраву было отказано в участии в этом эфире", - сказал Степанов.

Он заявил, что в ходе программы прозвучало много лжи.

В частности, по словам Степанова, прозвучала информация о том, что в Украине есть только 2-3 компании, которые имеют сертификат на снабжение медицинского кислорода.

"Это неправда. У нас есть 16 производителей, которые имеют соответствующую лицензию на снабжение кислорода", - прокомментировал министр.

Кроме того, он сообщил, что Одесский припортовый завод еще не обращался в министерство с просьбой о предоставлении лицензии.

Еще одна компания-производитель из Одессы обратилась в Минздрав только 8 октября.

Также Степанов прокомментировал заявления о возможности замены в больницах медицинского кислорода техническим.

Он подчеркнул, что такая замена невозможна из-за различных требований к медицинскому и техническому кислороду, в силу которых технический кислород может угрожать жизни и здоровью пациентов.

Кроме того, технический кислород, в отличии от медицинского, является взрывоопасным.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась.

Также с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест.

 
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