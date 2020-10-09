В Минздраве опровергли информацию о возможной замене в больницах медицинского кислорода техническим

Министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее объяснил, почему некоторые медработники не получили доплаты, заявляет, что на программу "Право на власть" (телеканал "1+1") не приглашали представителей Минздрава и в ее эфире звучала неправдивая информация о деятельности министерства. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Вызвало удивление, что Министерство здравоохранения не было приглашено на этот эфир. Более того, когда мы увидели анонс, что тематика касается COVID-19, пресс-служба Минздрава связалась с программой относительно участия в ней, на что Минздраву было отказано в участии в этом эфире", - сказал Степанов. Он заявил, что в ходе программы прозвучало много лжи. В частности, по словам Степанова, прозвучала информация о том, что в Украине есть только 2-3 компании, которые имеют сертификат на снабжение медицинского кислорода. "Это неправда. У нас есть 16 производителей, которые имеют соответствующую лицензию на снабжение кислорода", - прокомментировал министр. Кроме того, он сообщил, что Одесский припортовый завод еще не обращался в министерство с просьбой о предоставлении лицензии. Еще одна компания-производитель из Одессы обратилась в Минздрав только 8 октября. Также Степанов прокомментировал заявления о возможности замены в больницах медицинского кислорода техническим. Он подчеркнул, что такая замена невозможна из-за различных требований к медицинскому и техническому кислороду, в силу которых технический кислород может угрожать жизни и здоровью пациентов. Кроме того, технический кислород, в отличии от медицинского, является взрывоопасным. Как сообщали Українськi Новини, несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась. Также с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест.