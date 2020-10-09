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09 октября 2020, пятница, 14:53 10
Транспорт 2020-10-09T14:53:52+03:00
Українські Новини
SkyUp намерена выполнить еще 2 спецрейса в Ташкент 15 и 29 октября

SkyUp намерена выполнить еще 2 спецрейса в Ташкент 15 и 29 октября

Константин Долгий
Ташкент, Рейс, Полеты, Путешествия, SkyUp, SkyUp Airlines
Самолет компании SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
Самолет компании SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

В то время как "Международные авиалинии Украины" полностью отменили все рейсы в Ереван, авиакомпания SkyUp намерена выполнить еще 2 специальных рейса в Ташкент (Узбекистан) из Киева 15 и 29 октября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания SkyUp выполнит два нерегулярных рейса по маршруту Киев — Ташкент — Киев 15 и 29 октября 2020″, — сказано в нем.

Цены на билеты стартуют от 8 429 гривен в одну сторону.

Отмечается, что с 1 октября для въезда в Узбекистан нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 октября компания SkyUp начала продажу билетов на рейс "Киев — София", который будет действовать с 23 декабря 2020 по 30 января 2021 года.

Также сообщалось, что SkyUp собирается запустить рейс из Киева в турецкую Каппадокию, первый рейс в которую состоится 27 декабря 2020 года.

Кроме того, в конце сентября компания осуществила первый после снятия карантинных ограничений рейс в Стамбул.

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