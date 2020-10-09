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09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:53 5
Транспорт 2020-10-09T15:15:01+03:00
Українські Новини
SkyUp має намір виконати ще 2 спецрейси в Ташкент 15 і 29 жовтня

SkyUp має намір виконати ще 2 спецрейси в Ташкент 15 і 29 жовтня

Константин Долгий
Ташкент, Київ, SkyUp Airlines, спецрейси
Літак компанії SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
Літак компанії SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

У той час як "Міжнародні авіалінії України" повністю скасували всі рейси в Єреван, авіакомпанія SkyUp має намір виконати ще 2 спеціальних рейсів в Ташкент (Узбекистан) з Києва 15 і 29 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія SkyUp виконає два нерегулярних рейсів за маршрутом Київ - Ташкент - Київ 15 і 29 жовтня 2020 ", - сказано в ньому.

Ціни на квитки стартують від 8 429 гривень в одну сторону.

Зазначається, що з 1 жовтня для в'їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну.

Як повідомляли Українські Новини, з 5 жовтня компанія SkyUp почала продаж квитків на рейс "Київ - Софія", який буде діяти з 23 грудня 2020 по 30 січня 2021 року.Т

Також повідомлялося, що SkyUp збирається запустити рейс з Києва в турецьку Каппадокію, перший рейс в яку відбудеться 27 грудня 2020 року.

Крім того, в кінці вересня компанія здійснила перший після зняття карантинних обмежень рейс в Стамбул.

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