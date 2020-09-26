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26 сентября 2020, суббота, 23:50 158
Транспорт 2020-09-27T00:00:01+03:00
Українські Новини
SkyUp осуществила первый регулярный рейс в Стамбул после карантина

SkyUp осуществила первый регулярный рейс в Стамбул после карантина

Валерия Драгомирова
Стамбул, SkyUp, Киев-Стамбул
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Авиакомпания SkyUp осуществила первый рейс "Киев - Стамбул" после снятия карантинных ограничений для полетов в Турцию, в то время, как сообщила о возможности банкротства

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українські Новини.

"Новое направление, новый аэропорт, новые ощущения. 25 сентября авиакомпания SkyUp выполнила первый рейс "Киев - Стамбул", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Цены на билеты стартуют от 1 635 гривен в одну сторону без багажа.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp намерена открыть регулярный рейс из Киева в Стамбул с 25 сентября.

С 1 июля Турция разрешила украинцам въезд в страну без ПЦР-тестирования и самоизоляции.

Кроме того, SkyUp планирует запустить рейсы "Киев - Занзибар - Киев" с октября. Билеты туда-обратно можно приобрести с интервалом 10-11 ночей.

Также авиакомпания SkyUp начала продажу билетов из Киева в 14 городов на зимние рейсы.

Тем временем с 1 сентября SkyUp ввела платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах.

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