SkyUp открыла продажу билетов на рейсы "Киев - София"

Авиакомпания SkyUp, которая заявляет о возможности банкротства, открыла продажу билетов на рейсы "Киев - София (Болгария)" на период зимней навигации.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"С 5 октября 2020 авиакомпания SkyUp открывает продажу билетов по маршруту Киев - София - Киев на период полетов с 23 декабря 2020 до 30 января 2021 года", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Стоимость билетов в Софию стартует от 1 248 гривен без багажа, из Софии - от 1 062 гривен.

С 1 октября по 30 ноября Болгария отменила обязательную самоизоляцию для граждан Украины, прибывающих на территорию страны.

Для пересечения границы необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp намерена запустить рейсы "Киев - Занзибар (Танзания) - Киев" с 24 октября.

Также авиакомпания SkyUp решила приостановить полеты в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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