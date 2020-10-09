В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, который рассказал, как Порошенко пресмыкался перед Янковичем, заявляет, что бывший Президент Виктор Янукович связывался с экс-главой "Правого сектора" Дмитрием Ярошем через экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, и попросил не штурмовать резиденцию "Межигорье".

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

По словам Добкина, это было в последнюю ночь перед побегом Януковича из Украины 22 февраля 2014 года. Экс-президент тогда находился в Харькове, главой облгосадминистрации которого тогда был Добкин. Также, по его словам, он не думал, что Янукович сбежит из Украины.

"Он (Янукович) сдулся, и он сдулся по причине того, что, оказывается, я это видел и слышал, у него были договоренности с Ярошем, и он через главу СБУ (Александр Якименко) с Ярошем разговаривал. То есть не напрямую звонил... Чтобы не трогали "Межигорье". Ярош давал гарантию, что не будет трогать", - сказал он.

При этом Добкин отметил, что не знает, платил ли Янукович за гарантию сохранности "Межигорья".

Как сообщали Українськi Новини, Добкин снял свою кандидатуру с выборов на должность мэра Харькова.

Кроме того, ранее Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева.

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