подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин
09 октября 2020, пятница, 14:15 314
Политика 2020-10-09T14:16:10+03:00
Українські Новини
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин

В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин

Надежда Комендантова
Виктор Янукович, Межигорье, Михаил Добкин, Дмитрий Ярош, побег Януковича

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, который рассказал, как Порошенко пресмыкался перед Янковичем, заявляет, что бывший Президент Виктор Янукович связывался с экс-главой "Правого сектора" Дмитрием Ярошем через экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, и попросил не штурмовать резиденцию "Межигорье". 

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

По словам Добкина, это было в последнюю ночь перед побегом Януковича из Украины 22 февраля 2014 года. Экс-президент тогда находился в Харькове, главой  облгосадминистрации которого тогда был Добкин. Также, по его словам, он не думал, что Янукович сбежит из Украины.

"Он (Янукович) сдулся, и он сдулся по причине того, что, оказывается, я это видел и слышал, у него были договоренности с Ярошем, и он через главу СБУ (Александр Якименко) с Ярошем разговаривал. То есть не напрямую звонил... Чтобы не трогали "Межигорье". Ярош давал гарантию, что не будет трогать", - сказал он.

При этом Добкин отметил, что не знает, платил ли Янукович за гарантию сохранности "Межигорья".

Как сообщали Українськi Новини, Добкин снял свою кандидатуру с выборов на должность мэра Харькова.

Кроме того, ранее Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева.

Больше новостей о: Виктор Янукович Межигорье Михаил Добкин Дмитрий Ярош побег Януковича

"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидату...
По-прежнему 13 лет. Заочный приговор Януковича суд...
Готовы стрелять: Кива и Ярош обменялись угрозами...
В сеть попала скандальная переписка министра юстиц...
В Киеве рекордные 567 новых случая коронавируса за сутки
Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась
Новости
SkyUp намерена выполнить еще 2 спецрейса в Ташкент 15 и 29 октября 14:53
Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов 14:52
У мэра Кличко нашли решение проблемы с нехваткой мест в школах 14:49
"Блок Владимира Сальдо", "Нам здесь жить" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Херсона, - опрос 14:46
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Мэр Кличко обратился к Кабмину для предотвращения нехватки мест в коммунальных больницах для больных COVID-19 14:43 Видео
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет 05:15
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
Отравились угарным газом: названа предварительная причина смерти военных под Житомиром
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok