У ніч перед втечею Янукович телефонував Ярошу і той виконав його прохання не штурмувати Межигір'я, - Добкін

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін заявляє, що колишній Президент Віктор Янукович через ексголову Служби безпеки України Олександра Якименка зв'язувався з ексглавою "Правого сектора" Дмитром Ярошем , і попросив не штурмувати резиденцію "Межигір'я".

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

За словами Добкіна, це було в останню ніч перед втечею Януковича з України від 22 лютого 2014 року. Експрезидент тоді перебував в Харкові, головою облдержадміністрації якого тоді був Добкін. Також, за його словами, він не думав, що Янукович втече з України.

"Він (Янукович) здувся, і він здувся через те, що, виявляється, я це бачив і чув, у нього були домовленості з Ярошем, і він через главу СБУ (Олександр Якименко) з Ярошем розмовляв. Тобто не безпосередньо телефонував. .. Щоб не чіпали "Межигір'я". Ярош давав гарантію, що не чіпатиме", - сказав він.

При цьому Добкін зазначив, що не знає, чи платив Янукович за гарантію збереження "Межигір'я".

Як повідомляли Українськi Новини, Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова.

Крім того, раніше Добкін збирався балотуватися в мери Києва.

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