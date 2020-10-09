підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • У ніч перед втечею Янукович телефонував Ярошу і той виконав його прохання не штурмувати Межигір'я, - Добкін
09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:15 5
Політика 2020-10-09T15:05:23+03:00
Українські Новини
У ніч перед втечею Янукович телефонував Ярошу і той виконав його прохання не штурмувати Межигір'я, - Добкін

У ніч перед втечею Янукович телефонував Ярошу і той виконав його прохання не штурмувати Межигір'я, - Добкін

Надежда Комендантова
Янукович, Дмитро Ярош, Михайло Добкін

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін заявляє, що колишній Президент Віктор Янукович через ексголову Служби безпеки України Олександра Якименка зв'язувався з ексглавою "Правого сектора" Дмитром Ярошем, і попросив не штурмувати резиденцію "Межигір'я".

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

За словами Добкіна, це було в останню ніч перед втечею Януковича з України від 22 лютого 2014 року. Експрезидент тоді перебував в Харкові, головою облдержадміністрації якого тоді був Добкін. Також, за його словами, він не думав, що Янукович втече з України.

"Він (Янукович) здувся, і він здувся через те, що, виявляється, я це бачив і чув, у нього були домовленості з Ярошем, і він через главу СБУ (Олександр Якименко) з Ярошем розмовляв. Тобто не безпосередньо телефонував. .. Щоб не чіпали "Межигір'я". Ярош давав гарантію, що не чіпатиме", - сказав він.

При цьому Добкін зазначив, що не знає, чи платив Янукович за гарантію збереження "Межигір'я".

Як повідомляли Українськi Новини, Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова.

Крім того, раніше Добкін  збирався балотуватися в мери Києва.

Більше новин про: Янукович Дмитро Ярош Михайло Добкін

Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус
Кабмін сьогодні проведе засідання
Новини
SkyUp має намір виконати ще 2 спецрейси в Ташкент 15 і 29 жовтня 14:53
Асоціація міст України закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів 14:52
У мера Кличка знайшли вирішення проблеми з нестачею місць у школах 14:49
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
Мер Кличко звернувся до уряду аби попередити нестачу місць у комунальних лікарня для хворих на COVID-19 14:43 Відео
Місць не вистачає. Кличко просить у Шмигаля та Степанова лікарняні ліжка для пацієнтів у Києві 14:42
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
більше новин
У світі зафіксовано новий рекорд з захворюваності на коронавірус за останню добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok