Янукович и Клюев финансировали украинских националистов, чтобы вырастить ручных конкурентов, – Добкин

Бывший народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", экс-председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что бывший Президент Украины Виктор Янукович и екс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев финансировали украинских националистов с целью создания контролируемых политических конкуретов.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию Гордон.

"Не (вся) Партия регионов... "Кормил" (националистов Андрей) Клюев. Клюев - это не Партия регионов. Это было специальное крыло в руководстве (партии), которое отвечало за связи... У Клюева были хорошие отношения с (Петром) Симоненко, с (Юлией) Тимошенко, с (Олегом) Тягнибоком. Ну, не с Тягнибоком, а с Пупсом (Игорем Кривецким) и другими. Он этим очень мастерски руководил и кашеварил. Конечно, (Виктор) Янукович был в курсе. Они хотели выращивать себе контролируемых конкурентов... Да, поддерживали и финансировали будущих "вятровичей", - сказал Добкин.

Напомним, Добкин родился в 1970 году в Харькове. Окончил Национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение" и Харьковский национальный экономический университет по специальности "международная экономика".

С начала 1990-х и до 2000-х годов занимался бизнесом, в частности торговлей горюче-смазочными материалами. В 1998 году начал политическую карьеру – был избран депутатом Харьковского городского совета. В 2006–2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010–2014 годах – председателем Харьковской ОГА. Избирался депутатом Верховной Рады Украны 4-го и 8-го созывов.

Как сообщали Українські Новини, в интервью Добкин рассказал как Петр Порошенко пресмыкался перед Виктором Януковичем.

4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу действующего харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Ранее Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева. Также Добкин был среди 15 зарегистрированных кандидатов на должность мэра Харькова.

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