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09 октября 2020, пятница, 13:36 228
Общество 2020-10-09T13:45:28+03:00
Українські Новини
Эксперт рассказал, как монополия УТОГ и УТОС препятствует повышению качества жизни людей с инвалидностью

Эксперт рассказал, как монополия УТОГ и УТОС препятствует повышению качества жизни людей с инвалидностью

Николай Савенко
Монополия, Эксперт, Владимир Цибулько, Люди с ограниченными возможностями, Украинское общество слепых, УТОС, УТОГ, Украинское общество глухих
Шрифт Брайля, слепые. Фото: pravmir.ru
Шрифт Брайля, слепые. Фото: pravmir.ru

Политический эксперт Владимир Цибулько считает, что в Украине финансовые возможности общественных организаций, которые занимаются помощью людям с инвалидностью, заметно ограничены.

Об этом он рассказал в своем блоге, передают Українські Новини.

По его мнению, несмотря на то, что в государственном бюджете существует отдельная программа «Финансовая поддержка общественных организаций людей с инвалидностью», практически все финансирование, предусмотренное на эту программу, получают три организации: Национальная ассамблея людей с инвалидностью, Украинское общество слепых (УТОС) и Украинское общество глухих (УТОГ).

При этом, УТОГ и УТОС были созданы еще во времена СССР и после обретения Украиной независимости, унаследовали все проблемы, которыми славилась советская система управления.

Цыбулько утверждает, что за время независимости в Украине образовалось немало общественных организаций, которые помогают людям с проблемами слуха и зрения, но, несмотря на это, государство все равно продолжает оказывать значительную финансовую поддержку исключительно УТОГ и УТОС и Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

«С одной стороны, кажется логичным, что государство поддерживает самые крупные объединения, которые занимаются проблемами конкретных людей. С другой стороны, как показывает практика, любая монополия - путь к непрозрачности и возникновению дополнительных рисков. Тем более, когда эта монополия функционирует в давно устаревшей системе координат и не отвечает на новые вызовы», - отмечает эксперт.

По словам эксперта, в 2019 году казалось, что ситуация может измениться, так как Кабмин постановил, что государственная финансовая поддержка для общественных организаций будет распределяться на конкурсной основе, но, оказалось, что все эти изменения носили исключительно номинальный характер.

«На первом этапе отбор прошли всего 9 целевых программ, предложенных 9 общественными организациями людей с инвалидностью, из них 2 программы УТОГа, 1 - УТОСа, и 3 - Национальной ассамблеи людей с инвалидностью. Максимальный бюджет каждой программы не превышал 420 тыс. гривен, а общая сумма средств на 9 программ не составила и половины бюджета, поэтому был организован дополнительный конкурс, где выбрали еще ряд проектов», - рассказал эксперт.

Цыбулько убежден, что Национальная ассамблея людей с инвалидностью, УТОС и УТОГ - единственные общественные организации людей с инвалидностью, которых государство поддерживает системно.

«Что в итоге? Изменений нет. Сохраняется текущая ситуация, люди с инвалидностью по-прежнему будут зависимы от монопольных общественных организаций. Развитие доступной инфраструктуры и сферы услуг для более чем 9% украинцев тормозится именно из-за таких организаций-монополистов, которые изжили себя, но делают всё чтобы сохранить фактически «рабовладельческий строй» для инвалидов», - отмечает эксперт.

По мнению эксперта, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет обеспечена реальная конкуренция и равные возможности для всех общественных организаций людей с инвалидностью, претендующих на государственную поддержку.

«Обеспечит ли государство необходимые изменения? Вопрос остается открытым», - констатировал Цибулько.

 

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