Експерт розповів, як монополія УТОГ і УТОС перешкоджає підвищенню якості життя людей з інвалідністю

Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що в Україні фінансові можливості громадських організацій, які займаються допомогою людям з інвалідністю, помітно обмежені.

Про це він розповів у своєму блозі, передають Українські Новини.

На його думку, попри те, що в державному бюджеті існує окрема програма «Фінансова підтримка громадських організацій людей з інвалідністю», практично все фінансування, передбачене на цю програму, отримують три організації: Національна асамблея людей з інвалідністю, Українське товариство сліпих (УТОС) та Українське товариство глухих (УТОГ).

При цьому, УТОГ і УТОС були створені ще за часів СРСР і після здобуття Україною незалежності, успадкували всі проблеми, якими славилася радянська система управління.

Цибулько стверджує, що за час незалежності в Україні утворилося чимало громадських організацій, які допомагають людям з проблемами слуху та зору, але, попри це, держава все одно продовжує надавати значну фінансову підтримку виключно УТОГ і УТОС та Національної асамблеї людей з інвалідністю.

«З одного боку, здається логічним, що держава підтримує найбільші об'єднання, які займаються проблемами конкретних людей. З іншого боку, як показує практика, будь-яка монополія - ​​шлях до непрозорості та виникнення додаткових ризиків. Тим більше коли ця монополія функціонує в давно застарілій системі координат і не відповідає на нові виклики », - зазначає експерт.

За словами експерта, в 2019 році здавалося, що ситуація може змінитися, оскільки Кабмін ухвалив, що державна фінансова підтримка для громадських організацій буде розподілятися на конкурсній основі, але, виявилося, що всі ці зміни носили виключно номінальний характер.

«На першому етапі відбір пройшли лише 9 цільових програм, запропонованих 9 громадськими організаціями людей з інвалідністю, з них 2 програми УТОГу, 1 - УТОСу, і 3 - Національної асамблеї людей з інвалідністю. Максимальний бюджет кожної програми не перевищував 420 тис. Гривень, а загальна сума коштів на 9 програм не склала і половини бюджету, тому був організований додатковий конкурс, де обрали ще ряд проєктів », - розповів експерт.

Цибулько переконаний, що Національна асамблея людей з інвалідністю, УТОС та УТОГ - єдині громадські організації людей з інвалідністю, яких держава підтримує системно.

«Що в підсумку? Змін немає. Зберігається поточна ситуація, люди з інвалідністю як і раніше будуть залежні від монопольних громадських організацій. Розвиток доступної інфраструктури та сфери послуг для більш ніж 9% українців гальмується саме через таких організацій-монополістів, які віджили своє, але роблять все щоб зберегти фактично «рабовласницький лад» для інвалідів », - зазначає експерт.

На думку експерта, така ситуація буде зберігатися до тих пір, поки не буде забезпечена реальна конкуренція і рівні можливості для всіх громадських організацій людей з інвалідністю, які претендують на державну підтримку.

«Чи забезпечить держава необхідні зміни? Питання залишається відкритим », - констатував Цибулько.

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