Новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день, - медиаюрист

Медиаюрист Татьяна Котюжинская утверждает, что в случае принятия законопроекта "О медиа", можно будет прекратить вещание до окончания избирательного процесса любого крупного телеканала в течение одного (1) рабочего дня. Максимум, без "своего" судьи, на это уйдет 16 календарных дней. Об этом она написала на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Я вижу этот механизм, опираясь на свой опыт консультирования СМИ с 1997 года и опыт избирательных кампаний с 1994 года. Большинство технологий заложенных в этом законопроекте активно применялись как раз в 90-х.

Сегодня юристы разработчики законопроекта 2693-д будут утверждать обратное и убеждать всех, что "все будет хорошо" и "хуже, чем сейчас, быть не может". Дискуссии у нас с ними не получится, поскольку они ее всячески избегают. Даже онлайн-обсуждения законопроекта пытаются проводить без тех юристов, кто придерживается противоположного мнения. Это и понятно, после "провала" с экспертом СЕ, который честно сказал, что директива ЕС, на выполнение которой якобы и направлен этот проект, не регулирует печатные и онлайн медиа", - утверждает Котюжинская.

Она убеждена, что вопрос соответствия законопроекта директиве действительно важен, ведь Украина не просто взяла на себя обязательства, а искренне стремится гармонизировать свое законодательство с ЕС, для того, чтобы в перспективе стать членом ЕС. Гармонизация законодательства означает, что условный Ганс - издатель газеты и житель Берлина, может издавать газету в Польше (и действительно так делает), в Украине, или где-то в ЕС, поскольку законодательство всех этих стран примерно одинаковое, то есть гармонизированное. Так же, условный Саша - издатель газеты и житель Киева, может издавать газету в Украине и в странах ЕС тоже в условиях максимально одинакового законодательства.

"Соответствует ли законопроект 2693-д, предложенный разработчиками и авторами от фракции монобольшинства, этому тесту на гармонизацию? Очевидно, что нет. Именно об этом и говорим мы в обращении журналистских, медийных и общественных организаций, средств массовой информации, блоггеров к депутатам. Кстати, к обращению ежедневно присоединяются журналисты и редакторы (уже около 200 подписантов).

Вы можете эмоционально верить мне или другим юристам, но проверить вы сможете только эмпирически, то есть уже тогда, когда на основании этого закона: заблокируют ваше сообщение в сети о местных выборах и местных кандидатах или замолчит телеканал, который вы смотрите, или исчезнет сайт, который вы читаете, или вам не принесут предоплаченную вами газету. Сейчас юристы и политики могут обмениваться "кричалками" в стиле: "это так - это не так". Но, если жизнь подтвердит мои опасения, то за короткое время (еще в течение вашей жизни) в нашей стране начнется обсуждение конституции аля-раша. Хотите проверить? Вы можете присоединиться к "Медиаруху" и организаций, объединяющих провайдеров, которые поддерживают законопроект. Непонятно, правда, кто именно подписал заявление медиаруха, ведь фамилий мы не видим, а некоторые руководители и журналисты названных под заявлением СМИ, публично высказывали противоположную позицию. Но в конце концов, если все пойдет по сценарию "хуже не будет", то это не будет иметь принципиального значения. Вообще уже никакого значения иметь не будет", - отметила медиаюрист.

Она подчеркнула, что значительная часть медиасообщества обращается к депутатам отклонить законопроект 2693-д и начать равноправный диалог журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу развития Украины и дальнейшего демократического развития.

"Надеюсь, что депутаты прислушаются к нашим аргументам, потому что верю, что даже монобольшинству не хочется подняться до уровня "выдвиженцев поправок в конституцию аля-раша", - подытожила свое сообщение Татьяна Котюжинская.