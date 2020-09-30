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30 сентября 2020, среда, 14:23 1427 Видео
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Українські Новини
Блогер обвинил шоумена Притулу в пиаре на слепых

Блогер обвинил шоумена Притулу в пиаре на слепых

Петр Стуженко
Слепые, Ремонт, Пиар, Притула, УТОС
Сергей Притула. Фото: politeka.net
Сергей Притула. Фото: politeka.net

Украинское товарищество слепых (УТОС) вынужденно в долг доделывать ремонт, начатый шоуменом Сергеем Притулой. В результате остановлена работа единственной в Украине редакции, которая выпускает книги и журналы для людей с проблемами зрения. Об этом сообщил блогер Ярослав Бондаренко.

Он напомнил, что 15 июля Сергей Притула опубликовал на платформе для сбора пожертвований Patreon видео, в котором сообщил о выделении первого транша на ремонт помещений УТОС в сумме 8 тыс. долларов. За эти деньги должны были отремонтировать душевые, санузлы и жилые комнаты.

Бригада Притулы провела подготовительные работы, демонтировала сантехнику, зашила часть стен гипсокартоном, купленным за счет средств УТОС. Однако после бригада исчезла, а работы остановились.

"Не работают санузлы и души, потому что их просто нет, а помещение находится в непригодном после демонтажа стен состоянии. Работа предприятия полностью парализована. Жилые помещения, где постоянно останавливались слепые, в непригодном состоянии… Руководству пришлось залезть в долги, чтобы за свой счет нанять бригаду и завершить ремонт", - сообщил Ярослав Бондаренко.

При этом блогер отметил, что шоумен пиарится "на помощи слепым" в эфире шоу "Право на владу" на 1+1 и в своих соцсетях. 2 сентября он анонсировал скорое завершение ремонтных работ и обещал устроить новоселье "с тортиком и шампанским".

"Сотрудники предприятия просто плачут от того, что оказались в такой безвыходной ситуации. Я минимум 3 раза видел горькие слезы сотрудницы УТЕС Валентины. Она показала переписку в вайбере. Писала Притуле обо всех проблемах, но он фактически "отморозился". Обещал приехать в понедельник (28 сентября - ред), прислал голосовое сообщение, но так и не приехал", - рассказал Ярослав Бондаренко. 

Блогер напомнил, что вышеупомянутые 8 тыс. долларов были пожертвованы меценатами и простыми украинцами. При этом стоимость проведенных демонтажных работ и закупленных бригадой Притулы стройматериалов специалисты оценивают примерно в 4 тыс. долларов.

"Никаких смет и отчетов никому не предоставили: ни руководителям предприятия, ни общественности. Куда тогда делся остаток денег непонятно… Одно дело предвыборная конкуренция, но это совсем другое дело, которое касается слепых людей и денег, которые собирает сам Притула. Так что, Сергей, ты перешел красную линию", - сказал Бондаренко, добавив, что ремонт всего здания УТОС может обойтись примерно в 1 млн грн.

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