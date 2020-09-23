Застройщик ЖК "Подол Град Vintage" хотел закрыть дело в ГБР за $ 140 тыс. – Маси Найем

Представители общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Эдельбург Девелопмент", которое строит элитный жилой комплекс (ЖК) "Подол Град Vintage" на земельном участке Украинского общества слепых на Подоле в Киеве, пытались закрыть уголовное производство против себя, подкупив следственных Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил адвокат, партнер юридической компании "Миллер" Массе Найем.

По его данным, за закрытие дела застройщик предлагал правоохранителям с ГБР 140000 долларов США.

"До сих пор остается загадкой, взмахом чьей именно волшебной палочки были получены разрешительные документы от органов градостроительства на строительство жилого комплекса класса люкс на территории земельного участка, отведенного Украинскому обществу слепых на Подоле. В свое время этот вопрос ставило перед собой и Государственное бюро расследований. Следователи ГБР открыли уголовное производство №62019100000000641 по факту возможного злоупотребления должностными лицами органов прокуратуры г. Киева, Киевского городского совета, Киевской городской администрации, Департамента ГАСК в г. Киеве с целью получения неправомерной выгоды, в том числе для ООО "Эдельбург Девелопмент", ООО "Мостицкий-2 "и ООО" Окси-к ", по согласованию на протяжении 2012-2018 годов разрешительных документов на адское строительство", - рассказал адвокат.

Маси Найем отметил, что сейчас в рамках уголовного производства назначена судебно-строительная и земельно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

"Что в это время делает "Эдельбург Девелопмент"? Ничего неожиданного. Определенные лица пытались дать взятку, чтобы ГБР закрыло дело. Мне стало известно только, когда бросили постановление суда. В ней говорится, что "Эдельбург Девелопмент", узнав о факт совершения ГБР досудебного расследования в уголовном производстве, ищет "выходы" для решения вопроса о закрытии уголовного производства через лиц, приближенных к руководству ГБР", - написал юрист.

Он добавил, что дальше "разворачивается настоящий детектив". "В помещении ресторана Лицо Х получило от Лица Y заранее идентифицированные денежные средства в размере 75 000 долларов США, которые были частично спрятаны в шкафу одной из юридических компаний, частично - в пунктах обмена валют", - рассказал Маси Найем.

Он также отметил, что поскольку в ГБР сейчас меняется руководство, досудебное расследование уголовного производства в отношении незаконной застройки переходит от ГБР в НАБУ. "Несмотря на, кажется, оперативное реагирование и изъятие денежных средств, с декабря 2019 года по одному из уголовных производств в этом скандального ЖК виновные до сих пор не понесли ответственность, а сроки исполнения экспертиз до сих пор остаются призрачными", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что хотя в "Эдельбург Девелопмент" и меняется руководство, однако корпоративные "традиции" (привычка вести строительство незаконно) - сохраняются. "До недавнего времени компанию возглавлял одиозный Сергей Кучер - руководитель киевского ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича, а сейчас - по данным СМИ - "смотрящий" за строительной сферой в Украине. "Наш" застройщик на своем сайте указывает: "Благородство в деталях". Но могут ли 140 000 благородных деталей заменить закон? Очень ждем эффективных действий от НАБУ", - резюмировал Маси Найем.

Напомним, строительство 11-этажного ЖК "Подол Град Vintage", в котором будет минимум 258 квартир, началось на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска, в торце Верхнего Вала, в конце 2017 - начале 2018 года. Местные жители с самого начала активно выступали против застройки, аргументировав это и так чрезмерными пробками и почти полным отсутствием надлежащей социальной и транспортной инфраструктуры в районе, а также отсутствием у застройщика всех необходимых разрешений. О противостоянии киевлян с этой незаконной застройкой подробно рассказывал в своей статье на "Украинской правде" экс-журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко.

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