Минздрав рекордно увеличил количество тестов на коронавирус

7 октября было проведено 34 295 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 5,9% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 036 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 14,1% меньше по сравнению с 6 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 57 331 тестирование, из них 34 295 методом ПЦР, а также 23 036 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 489 702 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 8 октября поступило 5 790 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 312 837 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки.

Также в Украине количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло.

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