Рубль внезапно подешевел в обменниках Киева

В четверг, 8 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в среду, 7 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,29 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля понизился на 4 копейки и составляет 3,75 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,29 3,75 Максимальный 3,60 4,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD.

Тем временем эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD, пока украинцы продолжают сдавать валюту.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

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