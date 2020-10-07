МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий

Минздрав продолжает наращивать мощности отечественных лабораторий, увеличивая количество тестирований. В частности, на следующем заседании правительства МОЗ будет инициировать решение о привлечении частных лабораторий к проведению тестов на COVID-19 за государственные средства. Также вскоре в Украине начнут появляться быстрые тесты на антиген COVID-19. Кроме того, сейчас верификацию проходят украинские тесты. Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В начале эпидемии в Украине проводился лишь 200 тестов в сутки, сейчас это 32000. Так, возникают случаи, когда приходится ждать результаты ПЦР-тестов несколько дней. МОЗ реагирует на это оперативно. Но подчеркиваю, что мы с нуля построили систему тестирования. Она была разрушена до основания. Мы и дальше будем наращивать количество тестирований и мощности лабораторий, чтобы наши возможности соответствовали потребностям страны ", - сообщил глава Минздрава.

Министр отметил, что на сегодня существует напряженная ситуация с тестированием, в частности, в Донецкой, Харьковской и Одесской областях. Министерство отслеживает эту ситуацию и принимает соответствующие решения, в частности, оперативно подключает к этому процессу лаборатории из других областей, в которых достаточно мощностей — это лаборатории Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской областей.

Также Максим Степанов обратил внимание, что сообщения, появляющиеся в СМИ и соцсетях о недостатке в некоторых больницах коек для больных COVID-19, не соответствуют действительности.

"В стране имеется достаточное количество больниц и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь. Министерство отслеживает ситуацию и постоянно вводит дополнительные койки", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что к началу декабря Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов в 50 тыс. в сутки.

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