В Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки

7 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 397 до 244 734, количество умерших от заболевания - на 93 человека до 4 690 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 13,6%, новых летальных случаев - на 20,8%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 8 октября в Украине зарегистрировано 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 397 новых случаев заболевания, выздоровели 2 263 человека, умерли 93 человека.

Таким образом, 7 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 397 против 2 263.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 8 октября составило 131 811 человек, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (25 896), Харьковской (22 712) и Львовской областях (21 923).

В Черновицкой области зафиксированы 15 757 случаев COVID-19, в Одесской - 15 704 случая, в Тернопольской – 14 979, в Ивано-Франковской - 14 693, в Ривненской – 13 798, в Киевской – 10 490, в Закарпатской - 10 473, в Волынской - 9 199, в Днепропетровской - 7 994, в Хмельницкой - 7 732, в Житомирской - 7 457, в Винницкой - 7 197 случаев.

6 197 случаев выявлены в Сумской области, 5 153 случая - в Черкасской, 5 118 случаев - в Донецкой, 5 066 случаев - в Черниговской, 5 007 случаев - в Запорожской, 4 154 случая - в Николаевской, 3 685 случаев - в Полтавской, 1 636 случаев - в Херсонской, 1 480 случаев - в Луганской и 1 234 случая - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 753 до 239 337, количество умерших от заболевания - на 77 человек до 4 597.

Тем временем карантин в Украине длится 211 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

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