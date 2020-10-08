Самая большая античная мозаика Римской империи просела и пошла волнами

В Турции просела и пошла волнами самая большая в мире мозаика времен Римской империи. Ее размер 1050 квадратных метров и в ней использованы больше 150 оттенков камня, но сейчас памятка древнего мира испорчена из-за проседания почвы.

Об этом сообщили в ассоциации археологии и наследия.

Мозаику нашли в 2012 году во время строительства отеля. При ее создании использовали 160 различных оттенков камня. Она построена в центре древней Антиохии, третьем крупнейшем городе в Римской империи после Рима и Александрии.

Сейчас археологи пытаются понять, как спасать памятку.

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

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