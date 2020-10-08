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  • Самая большая античная мозаика Римской империи просела и пошла волнами
08 октября 2020, четверг, 23:46 368
Мир 2020-10-08T23:52:38+03:00
Українські Новини
Самая большая античная мозаика Римской империи просела и пошла волнами

Самая большая античная мозаика Римской империи просела и пошла волнами

Кира Молчанова
Турция, Археология, Римская империя
Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association
Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

В Турции просела и пошла волнами самая большая в мире мозаика времен Римской империи. Ее размер 1050 квадратных метров и в ней использованы больше 150 оттенков камня, но сейчас памятка древнего мира испорчена из-за проседания почвы.

Об этом сообщили в ассоциации археологии и наследия.

Мозаику нашли в 2012 году во время строительства отеля. При ее создании использовали 160 различных оттенков камня. Она построена в центре древней Антиохии, третьем крупнейшем городе в Римской империи после Рима и Александрии.

Сейчас археологи пытаются понять, как спасать памятку.

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage AssociationМозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage AssociationМозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage AssociationМозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage AssociationМозаика в Турции. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Как сообщали Українські Новини, в июле 2020 года собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление от 1934 года о его превращении в музей.

24 июля в соборе Святой Софии в Турции впервые с 1934 года прошла мусульманская пятничная молитва.

В некрополе Саккара, неподалеку от Каира, обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.

Пограничники изъяли 10 серебряных монет времен Римской империи в Закарпатской области.

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