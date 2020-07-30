В Турции во время строительства обнаружили золотую диадему времен Римской империи

После того, как в Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима, в Измире (Турция) обнаружили римский саркофаг с золотой диадемой во время строительства времен Римской империи. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The History Blog.

Как отмечается, рабочие наткнулись на каменную гроб, когда копали фундамент в историческом районе Конак. Так, раскопки обнаружили саркофаг с крышкой, содержащий человеческие останки, фрагменты керамики и фрагменты золотой диадемы. Корона была снята для изучения и консервации, а саркофаг был полностью раскопан на месте.

Археологи считают, что саркофаг и останки относятся ко 2 века н.е., периода, когда древняя Смирна достигла своего пика расцвета во времена Римской империи. Диадема встречается крайне редко и указывает на то, что покойный был членом правящего класса.

Поселение в Измирской заливе восходит к неолита, что делает его одним из древнейших поселений Средиземноморья. Греческий город Смирна был основан там около 1000 г до н.е. Оно процветало благодаря сельскому хозяйству и торговле, став одним из важнейших городов в бассейне Средиземного моря.

Измирский совет по сохранению культурного наследия решила объявить этот район археологической достопримечательностью третьей степени в связи с тем фактом, что "предметы могут принадлежать более чем одному погребению саркофага в этом районе".

Согласно решению, до того, как разрешение на строительство будет предоставлено в раскопанном районе и в близлежащем районе, будут проведены буровые раскопки и экспертизы Измірського музейного управления.

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