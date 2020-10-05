В Египте нашли уникальное захоронение из 59 мумиями

В некрополе Саккара, неподалеку от Каира, обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.

Об этом ранее неизвестном месте захоронения рассказал министр по туризму Египта Халид аль-Анани, пишет BBC Украина.

По его словам, несмотря на то, что находкам около 26 веков, они очень хорошо сохранились.

Некоторые саркофаги раскрашены. Министр говорит, что со временем их выставят в Большом Египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе. Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно.

Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников. Находки обнаружили в трех шахтах - саркофаги были расположены друг над другом.

Некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар.

С XXIII века до н.э. фараонов там не прятали, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей.

Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



