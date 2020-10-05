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05 октября 2020, понедельник, 12:17 299
Lifestyle 2020-10-05T12:18:48+03:00
Українські Новини
В Египте нашли уникальное захоронение из 59 мумиями

В Египте нашли уникальное захоронение из 59 мумиями

Валерия Драгомирова
Египет, Каир, Египетские мумии, Мумии, Саркофаги, Саккара

В некрополе Саккара, неподалеку от Каира, обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.

Об этом ранее неизвестном месте захоронения рассказал министр по туризму Египта Халид аль-Анани, пишет BBC Украина

По его словам, несмотря на то, что находкам около 26 веков, они очень хорошо сохранились.

Некоторые саркофаги раскрашены. Министр говорит, что со временем их выставят в Большом Египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе. Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно.

Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников. Находки обнаружили в трех шахтах - саркофаги были расположены друг над другом.

Некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар.

С XXIII века до н.э. фараонов там не прятали, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей.

Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
В Египте нашли уникальное захоронение. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار

Напомним, ранее в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов

Кроме того, ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта

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