В Египте нашли уникальное захоронение из 59 мумиями

В некрополе Саккара, неподалеку от Каира, обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.Об этом ранее неизвестном месте захоронения рассказал министр по туризму Египта Халид аль-Анани, пишет BBC Украина. По его словам, несмотря на то, что находкам около 26 веков, они очень хорошо сохранились. Некоторые саркофаги раскрашены. Министр говорит, что со временем их выставят в Большом Египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе. Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно. Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников. Находки обнаружили в трех шахтах - саркофаги были расположены друг над другом. Некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар. С XXIII века до н.э. фараонов там не прятали, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей. Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.[gallery-6160] Напомним, ранее в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов. Кроме того, ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта.