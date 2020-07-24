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  • В соборе Святой Софии провели первую мусульманскую молитву после 86-летнего перерыва
24 июля 2020, пятница, 21:41 72
Азия 2020-07-24T21:41:43+03:00
Українські Новини
В соборе Святой Софии провели первую мусульманскую молитву после 86-летнего перерыва

В соборе Святой Софии провели первую мусульманскую молитву после 86-летнего перерыва

Кира Молчанова
Стамбул, Турция, Мечеть, Реджеп Эрдоган, Собор Святой Софии
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии

Сегодня в соборе Святой Софии в Турции впервые с 1934 года прошла мусульманская пятничная молитва после того, как суд снял с Софии статус музея и вернул ему статус мечети.

Об этом сообщает BBC.

До молитвы пол собора покрыли зеленым ковром, а христианские мощи и фрески спрятали под белыми покрывалами и за тусклым освящением.

На молитву пускают одновременно не более 1000 верующих. В условиях карантина они должны быть в масках и приносить с собой коврики для молитвы. Остальные могут молиться перед собором на газоне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже посетил сооружение в начале церемонии открытия Святой Софии для посетителей.

Как сообщали Українські Новини, христианские мозаики в соборе Святой Софии во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами.

Власти Евросоюза раскритиковали Турцию за решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, и призвали турецкие власти пересмотреть данное решение.

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган приложил заменить статус музея Айя-София на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

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