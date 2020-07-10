Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью

Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление от 1934 года о его превращении в музей. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

"Госудерственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей", – передает телеканал. Это означает, что теперь исторический собор может использоваться как мечеть.

С инициативой вернуть собору статус мечети выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Это был самый большой храм в христианском мире. В 1453 году Константинополь был захвачен турками и христианская церковь стала мечетью. К собору пристроили четыре минарета и дали новое название - Айя-София. В 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея. В 1985 году Айя-София включена в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщали Українські Новини, Президент Турции Эрдоган предложил сделать из собора Айя-София мечеть.

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