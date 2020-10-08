Найбільша антична мозаїка Римської імперії просіла і пішла хвилями

У Туреччині найбільша у світі мозаїка часів Римської імперії просіла і пішла хвилями . Її розмір 1050 квадратних метрів і в ній використані понад 150 відтінків каменю, але зараз пам'ятка стародавнього світу зіпсована через просідання ґрунту.

Про це повідомили в асоціації археології та спадщини.

Мозаїку знайшли у 2012 році під час будівництва готелю. При її створенні використовували 160 різних відтінків каменю. Вона побудована в центрі древньої Антіохії, третьому найбільшому місті в Римській імперії після Риму та Олександрії.

Зараз археологи намагаються зрозуміти, як рятувати пам'ятку.

Мозаїка в Туреччині. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаїка в Туреччині. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаїка в Туреччині. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Мозаїка в Туреччині. Фото: Services Archaeology and Heritage Association

Як повідомляли Українські Новини, державна рада Туреччини скасувала постанову від 1934 року про перетворення собору Святої Софії на музей –він знову став мечеттю.

Також у соборі Святої Софії в Туреччині вперше з 1934 року пройшла мусульманська п'ятнична молитва.

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