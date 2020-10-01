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01 октября 2020, четверг, 10:23 32
Общество 2020-10-01T10:24:15+03:00
Українські Новини
Мэр Чернигова Атрошенко заразился коронавирусом

Мэр Чернигова Атрошенко заразился коронавирусом

Константин Долгий
Черниговская область, Чернигов, Владислав Атрошенко, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Черниговской области
Владислав Атрошенко. Фото: chernigiv-rada.gov.ua
Владислав Атрошенко. Фото: chernigiv-rada.gov.ua

В то время как в Украине снова зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом, в Чернигове COVID-19 диагностировали у городского головы Владислава Атрошенко.

Как передают Українські Новини, об этом мэр Чернигова сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирус. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", — написал мэр.

Каких-либо других подробностей о состоянии своего здоровья Атрошенко не сообщил.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Черниговской области было выявлено 4 127 случаев заражения коронавирусом нового типа. Побороть заболевание COVID-19 смогли 963 человека, еще 67 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черниговской ОГА рассказали, что почти 120 учебных заведений области перешли на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19.

Также сообщалось, что в Минздраве объяснили, на что тратятся средства из Фонда борьбы с коронавирусом.

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