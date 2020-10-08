Боже, храни королеву: в соцсетях обсуждают визит Зеленских к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими. По данным британских СМИ, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина. В украинских соцсетях это быстро стало событием №1 и вызвало целую волну обсуждений и фотожаб.

В соцсетях обсуждают, в каких нарядах встретились герцогиня Кембриджская и первая леди Украины Елена Зеленская. Жена украинского президента пришла в белом костюме дизайнера Юлии Богдан, которая около трех лет назад создала эту марку. В брюках, пиджаках и юбках SIX. Также она дополнила образ поясом и сумочкой цвета жженого сахара.

Елена Зеленская. Фото: Офис президента

Герцогиня Кембриджская надела платье одного их своих любимых брендов - Emilia Wickstead. Платье голубого цвета до колена с длинными рукавами идеально подошло для официальной встречи. Цены на платья этого бренда стартуют от €1000 - до 3000.

Встреча продолжалась несколько часов, фото: twitter.com

Другая часть соцсетей предпочла не обсуждать наряды официальных лиц, а веселилась и делала фотожабы на встречу четы герцогов Кембриджских и Зеленских.

Также украинский сегмент соцсетей искренне забеспокоился за судьбу Великобритании - по мнению многих, визит украинского лидера может предвещать перемены.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

А тем временем, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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