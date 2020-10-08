подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 20:38 346
Общество 2020-10-08T20:45:01+03:00
Українські Новини
Боже, храни королеву: в соцсетях обсуждают визит Зеленских к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Боже, храни королеву: в соцсетях обсуждают визит Зеленских к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Ольга Фандорина
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, фотожабы, Реакция соцсетей, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Фотожабы на встречу Зеленского и принца Уильяма
Фотожабы на встречу Зеленского и принца Уильяма

7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими. По данным британских СМИ, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина. В украинских соцсетях это быстро стало событием №1 и вызвало целую волну обсуждений и фотожаб. 

В соцсетях обсуждают, в каких нарядах встретились герцогиня Кембриджская и первая леди Украины Елена Зеленская. Жена украинского президента пришла в белом костюме дизайнера Юлии Богдан, которая около трех лет назад создала эту марку. В брюках, пиджаках и юбках SIX. Также она дополнила образ поясом и сумочкой цвета жженого сахара.

Елена Зеленская. Фото: Офис президентаЕлена Зеленская. Фото: Офис президента

Герцогиня Кембриджская надела платье одного их своих любимых брендов - Emilia Wickstead. Платье голубого цвета до колена с длинными рукавами идеально подошло для официальной встречи. Цены на платья этого бренда стартуют от €1000 - до 3000. 

Встреча продолжалась несколько часов, фото: twitter.com Встреча продолжалась несколько часов, фото: twitter.com

Другая часть соцсетей предпочла не обсуждать наряды официальных лиц, а веселилась и делала фотожабы на встречу четы герцогов Кембриджских и Зеленских.

Также украинский сегмент соцсетей искренне забеспокоился за судьбу Великобритании - по мнению многих, визит украинского лидера может предвещать перемены. 

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

А тем временем, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Больше новостей о: Принц Уильям Кейт Миддлтон фотожабы Реакция соцсетей Владимир Зеленский Елена Зеленская

Офис Президента забрал обратно приглашение принцу ...
Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Мид...
Мендель в маске выложила селфи на фоне Зеленского ...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о с...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахтере". 9 игроков и 9 сотрудников клуба заболели COVID-19 21:47
В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид 21:42
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
COVID-19 диагностировали у городского головы Умани Цебрия 21:11
Национальный цирк Украины возобновляет представления, но с карантинными мерами: что покажут зрителям 21:07
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok