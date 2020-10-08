Боже, бережи королеву: в соцмережах обговорюють візит Зеленських до принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Під час візиту до Великобританії подружжя Зеленських 7 жовтня зустрілося з герцогом та герцогинею Кембриджськими . Президента з першою леді, за даними британських ЗМІ, принц Вільям і Кейт Міддлтон приймали в тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети, і це була перша аудієнція світового лідера з початку карантину. В українських соцмережах це швидко стало подією №1 і викликало цілу хвилю обговорень і фотожаб.

У соцмережах обговорюють, в яких нарядах зустрілися герцогиня Кембриджська і перша леді України Олена Зеленська. Дружина українського президента прийшла в білому костюмі дизайнера Юлії Богдан, яка близько трьох років тому створила цю марку. У брюках, піджаках і спідницях SIX. Також вона доповнила образ поясом і сумочкою кольору паленого цукру.

Олена Зеленська. Фото: Офіс президента

Герцогиня Кембриджська одягла сукню одного зі своїх улюблених брендів - Emilia Wickstead. Футболка блакитного кольору до коліна з довгими рукавами ідеально підійшло для офіційної зустрічі. Ціни на сукні цього бренду стартують від €1000 - до 3000.

Зустріч тривала кілька годин, фото: twitter.com

Інша частина соцмереж вважала за краще не обговорювати наряди офіційних осіб, а веселилася і робила фотожаби на зустріч подружжя герцогів Кембриджських і Зеленських.

Також український сегмент соцмереж щиро занепокоївся за долю Великобританії - на думку багатьох, візит українського лідера може передвіщати зміни.

Як повідомляли Українські Новини, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає 7-8 жовтня Лондон з офіційним візитом, під час якого проведе зустрічі з владою і підпише договір про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією після Brexit.

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