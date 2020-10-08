Офис Президента забрал обратно приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину

Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Владимиром Зеленским принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Украину.

Об этом свидетельствует сайт Президента, передают Українськi Новини.

7 октября в 18:05 на нем была опубликована новость по итогам встречи Зеленского с членами британской королевской семьи.

"Владимир Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину с визитом", - говорилось в ней.

Согласно сообщению, во время аудиенции принц Уильям отметил важность официального визита Президента Украины в Великобританию, а Зеленский - теплый прием украинской делегации.

Также Зеленский акцентировал на важности поддержки межчеловеческих контактов и отметил, что Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам.

В пресс-релизе говорилось, что во время встречи стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня, в частности экологические инициативы, а также двустороннее взаимодействие по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.

Также сообщалось, что собеседники обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

В то же время вечером 7 октября новость была удалена с официального сайта Президента.

По состоянию на утро 8 октября она вновь доступна на сайте за время, когда была впервые обнародована, однако ее текст существенно изменен.

Нетронутыми в релизе остались только два первые предложения о том, что в рамках официального визита в Великобританию Зеленский вместе с супругой Еленой встретился с королевскими высочествами и это была первая аудиенция Президента Украины у членов британской королевской семьи.

Вся последующая информация была удалена из сообщения и заменена на фразу о том, что аудиенция состоялась в Букингемском дворце, а Зеленский поблагодарил за теплый прием и говорил о важности отношений между нашими народами.

По данным британских СМИ, Вильям и Кейт приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветты, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября в Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном.

После Украина и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле, политическом и стратегическом партнерстве в связи с Brexit (выходом из Европейского Союза).

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