ГБР потратит 100 тыс. гривен на уничтожение и услуги по захоронению сигарет

Госбюро расследований планирует потратить 50 тыс. гривен на услуги по захоронению уничтоженных табачных изделий, на которые хотят повысить акциз.

Об этом свидетельствуют данные на портале публичных электронных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Объявление об этом было опубликовано 5 октября.

В частности, 49 990 гривен ГБР планирует сначала потратить на уничтожение табачных изделий и еще такую же сумму на захоронение уже уничтоженных табачных изделий.

Закупка услуг будет происходить без использования электронной системы. В объявлении не говорится, о каком количестве сигарет идет речь.

Ориентировочное начало проведения закупки услуг - октябрь.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований купило у физлица-предпринимателя Виктории Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен.

Кроме того, Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен.



Тем временем Национальная полиция хочет закупить 255 спецавтомобилей за 140,6 миллионов гривен.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости