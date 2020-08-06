Нацполиция хочет закупить 255 спецавтомобилей за 140,6 миллионов гривен

Национальная полиция объявила тендер на закупку 255 автомобилей специального назначения с ожидаемой стоимостью 140,555 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 2 лота.

Предметом закупки первого являются 55 спецавтомобилей темных и серых оттенков типа седан с маячком синего цвета на магнитной основе, второго - 200 авто белого цвета со светодиодной панелью-балкой красно-синего цвета.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, 5 сидений, бензиновый двигатель и противоугонное устройство.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2020.

Срок поставки - до 90 календарных дней со дня заключения договора.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 19 августа.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Ранее НАБУ переплатило 3 миллиона гривен при покупке автомобилей Skoda.