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06 августа 2020, четверг, 23:55 44
Силовые структуры 2020-08-07T00:45:01+03:00
Українські Новини
Нацполиция хочет закупить 255 спецавтомобилей за 140,6 миллионов гривен

Нацполиция хочет закупить 255 спецавтомобилей за 140,6 миллионов гривен

Ольга Фандорина
Тендер, Госзакупки, Нацполиция, Закупка автомобилей
Нацполиция. Фото: УП
Нацполиция. Фото: УП

Национальная полиция объявила тендер на закупку 255 автомобилей специального назначения с ожидаемой стоимостью 140,555 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 2 лота.

Предметом закупки первого являются 55 спецавтомобилей темных и серых оттенков типа седан с маячком синего цвета на магнитной основе, второго - 200 авто белого цвета со светодиодной панелью-балкой красно-синего цвета.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, 5 сидений, бензиновый двигатель и противоугонное устройство.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2020.

Срок поставки - до 90 календарных дней со дня заключения договора.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 19 августа.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Ранее НАБУ переплатило 3 миллиона гривен при покупке автомобилей Skoda.

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