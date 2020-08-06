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06 августа 2020, четверг, 13:20 243
Судебная власть 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен

Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен

Анна Рудык
Закупки, Госзакупки, Prozorro, Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офис генпрокурора объявил тендер на закупку 50 пылесосов для профессиональной уборки за 0,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Тендер был объявлен 3 июля, аукцион состоялся 21 июля.

Свои предложения подали 7 участников.

Одно из наименьших предложений сделала физлицо-предприниматель Ксения Ремнева - 282 тыс. гривен.

На данный момент она ожидает решения Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая недавно закупила программное обеспечение на 2 млн евро, договорилась с физическим лицом - предпринимателем Алексеем Романенко о поставке 12 планшетов iPad Pro за 464 тыс. гривен.

После того, как государственный концерн "Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes, он договорился с частным предприятием "Кава тревел" (Харьков) о закупке кофемашины за 25 тыс. гривен, при этом физическое лицо-предприниматель Александр Стужук предложил самую низкую цену 95,55 тыс. гривен в другом тендере на предоставление услуги по приготовлению кофе.

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