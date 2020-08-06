Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен

Офис генпрокурора объявил тендер на закупку 50 пылесосов для профессиональной уборки за 0,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Тендер был объявлен 3 июля, аукцион состоялся 21 июля.

Свои предложения подали 7 участников.

Одно из наименьших предложений сделала физлицо-предприниматель Ксения Ремнева - 282 тыс. гривен.

На данный момент она ожидает решения Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая недавно закупила программное обеспечение на 2 млн евро, договорилась с физическим лицом - предпринимателем Алексеем Романенко о поставке 12 планшетов iPad Pro за 464 тыс. гривен.

После того, как государственный концерн "Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes, он договорился с частным предприятием "Кава тревел" (Харьков) о закупке кофемашины за 25 тыс. гривен, при этом физическое лицо-предприниматель Александр Стужук предложил самую низкую цену 95,55 тыс. гривен в другом тендере на предоставление услуги по приготовлению кофе.

