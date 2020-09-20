Вслед за регистрацией в Верховной Раде законопроекта № 4101, который предлагает повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%, глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко объяснил, почему правительство планирует повысить акцизы на сигареты и алкоголь впервые за 3 года. Об этом Марченко сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Главком. Увеличение будет равно индексу инфляции или 11%. По словам Марченко, повышение цен не спровоцирует увеличение теневого рынка "Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 миллиарда гривен", – сказал Марченко. Как сообщали Українські новини, Кабмин опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. Также ранее в ВР внесли проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Причиной стало недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн из-за так называемых "скруток" – операций по противоправному формированию НДС.