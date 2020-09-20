Марченко объяснил, почему правительство планирует повысить акцизы на сигареты и алкоголь

Министр финансов объяснил, почему правительство хочет повысить акцизы на алкоголь и сигареты

Министр финансов объяснил, почему правительство хочет повысить акцизы на алкоголь и сигареты

Увеличение будет равно индексу инфляции или 11%.

По словам Марченко, повышение цен не спровоцирует увеличение теневого рынка

"Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 миллиарда гривен", – сказал Марченко.

Как сообщали Українські новини, Кабмин опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Также ранее в ВР внесли проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Причиной стало недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн из-за так называемых "скруток" – операций по противоправному формированию НДС.

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