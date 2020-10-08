подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 15:37 206
Общество 2020-10-08T16:15:01+03:00
Українські Новини
Лицей международных отношений им. Василия Стуса ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

Лицей международных отношений им. Василия Стуса ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

Константин Долгий
Львов, Львовская область, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, Коронавирус во Львовской области, Самоизоляция учеников
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом впервые превысил 5 тысяч человек, во Львове на карантин закрылся Лицей международных отношений им. Василия Стуса, где выявили множество случаев COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальной странице учебного заведения в Facebook.

По состоянию на четверг, 8 октября, среди преподавательского состава лицея 22 человека находятся на больничном, у 6 из них диагноз коронавирусная инфекция COVID-19.

Также COVID-19 болеют двое студентов лицея. Еще 22 учащихся являются контактными лицами для членов своих семей, у которых подтвердилось заражение коронавирусом. Кроме того, 60 студентов не посещают учебное заведения из-за других сезонных заболеваний.

"С целью прерывания цепи заболеваемости администрация лицея решением педагогического совета от 07.10.2020 года переносит каникулы, а именно: с 09 октября по 16 октября", — говорится в сообщении.

Также сказано, что с 19 октября лицей еще неделю будет осуществлять образовательную деятельность в дистанционном формате.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Львове из-за вспышки коронавируса среди преподавателей учащихся "Сиховского" лицея перевели на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что на карантин закрыли школу подо Львовом, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса среди учеников.

Кроме того, 13 сентября во Львове от COVID-19 умер главный педиатр города Богдан Остальский, который на протяжении нескольких недель вел борьбу с заболеванием.

Больше новостей о: Львов Львовская область коронавирус в Украине Пандемия коронавируса Коронавирус во Львовской области Самоизоляция учеников

Wizzair и Ryanair возобновят рейсы из 7 городов во...
За кресло мэра Львова поборются 17 кандидатов: око...
83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляц...
На Харьковщине из-за случаев COVID-19 на карантин ...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Дмитрий Сологуб устроил скандал перед иностранными инвесторами, — СМИ 16:32
Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность 16:23
Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе 16:21
Новая глава Уманской ТИК Одарич подозревается в похищении печати и взломе электронной почты ТИК 16:19
В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты — с помощью смартфона, — Труханов 15:50
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok