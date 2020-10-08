Лицей международных отношений им. Василия Стуса ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

В то время как в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом впервые превысил 5 тысяч человек, во Львове на карантин закрылся Лицей международных отношений им. Василия Стуса, где выявили множество случаев COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальной странице учебного заведения в Facebook.

По состоянию на четверг, 8 октября, среди преподавательского состава лицея 22 человека находятся на больничном, у 6 из них диагноз коронавирусная инфекция COVID-19.

Также COVID-19 болеют двое студентов лицея. Еще 22 учащихся являются контактными лицами для членов своих семей, у которых подтвердилось заражение коронавирусом. Кроме того, 60 студентов не посещают учебное заведения из-за других сезонных заболеваний.

"С целью прерывания цепи заболеваемости администрация лицея решением педагогического совета от 07.10.2020 года переносит каникулы, а именно: с 09 октября по 16 октября", — говорится в сообщении.

Также сказано, что с 19 октября лицей еще неделю будет осуществлять образовательную деятельность в дистанционном формате.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Львове из-за вспышки коронавируса среди преподавателей учащихся "Сиховского" лицея перевели на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что на карантин закрыли школу подо Львовом, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса среди учеников.

Кроме того, 13 сентября во Львове от COVID-19 умер главный педиатр города Богдан Остальский, который на протяжении нескольких недель вел борьбу с заболеванием.

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