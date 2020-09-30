МАУ закрывает представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая отменила рейсы в Ереван, решила закрыть свои представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Решение наблюдательного совета МАУ от 30 сентября 2020 года о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений МАУ, а именно: представительство ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в Туркменистане, Ашхабад.., представительство ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в республике Узбекистан, город Ташкент.., представительство ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в республике Беларусь, Минск", - сказано в нем.

Отмечается, что закрытие связано с сокращением штата работников МАУ и уменьшением затрат на представительства.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ прекращает выполнение рейсов из двух городов в Тель-Авив с октября.

Кроме того, МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт. Рейсы в Марса Алам начнут выполняться каждую субботу с 3 октября по 16 января 2021 года.

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