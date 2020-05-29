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29 мая 2020, пятница, 14:25 418
Транспорт 2020-05-29T16:30:04+03:00
Українські Новини
МАУ сократила 900 сотрудников в период карантина

МАУ сократила 900 сотрудников в период карантина

Елена Литвин
Карантин, МАУ, Сокращение персонала, Увольнение сотрудников
Аэропорт, МАУ.
Аэропорт, МАУ.

В то время как на сайтах поиска работы вырос спрос на антикризисных специалистов, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что в связи с введением карантинных ограничений и невозможностью вести полноценную деятельность была вынуждена сократить 900 своих сотрудников.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"К огромному нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - сказано в нем.

Отмечается, что на данный момент менеджмент компании предпринимает все возможные меры по сокращению затрат и генерированию доходов от разовых рейсов.

Согласно сообщению, целевая модель авиакомпании – увеличить утилизацию флота и снизить удельные расходы, сохранив при этом значительный транзитный потенциал.

Как сообщали Українськi Новини, 66,3% опрошенных кадровым порталом rabota.ua ритейлеров отмечают ухудшение продаж во время карантина, 55,5% прекратили набор новых сотрудников.

При этом с начала карантина украинцы начали массово искать новую работу.

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